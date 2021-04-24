Несколько украинских областей вскоре выйдут из "красной" зоны карантина
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Киев и еще 5 областей должны выйти из "красной" зоны "со дня на день".
"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины в Фейсбук.
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Ранее мы писали, что Вербное воскресенье в 2021 году не порадует украинцев хорошей погодой.
В центральных областях и на Востоке возможны незначительные дожди, на юге Украины - без осадков, написала синоптик Наталья Диденко.
"Из всех выходных самой комфортной будет погода на востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12 +14 градусов. Также тепло будет в южной части - до +13 +15 градусов. А вот запад, север, значительная часть центральных областей попадут в холодную воздушную массу, днем всего +7 + 12градусов", - сообщает синоптик.
В субботу-воскресенье, за исключением южной части, ночью большая вероятность заморозков.
В украинской столице утром 24 апреля возможен мокрый снег. На выходных будет преобладать холодная погода с вероятными ночными заморозками.
Днем ожидается +7 +9 градусов.
"Потепление начнется с ближайшей среды!", - обрадовала Диденко.
Напомним, Ляшко решил расстроить украинцев, собравшихся на курорты: "Планируйте отпуск в...".
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