Врач заявила, что после Пасхи ситуация с ковидом изменится

Об этом в эфире "Апостроф Live" рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

В тоже время Светлана отметила, что украинцы в любом случае будут праздновать майские прадники и Пасху.

"У нас нет какой-то системы, которая отслеживала бы или как-то наказывала, чтобы этот локдаун действительно выполнялся. Люди пойдут в парки, они пригласят гостей. И что бы ты им не говорил, все равно будут шашлыки и празднование с объятиями, битье яиц. Мы, как врачи, понимаем, что сейчас у нас передышка и ждем следующий подъем. Такие вот рабочие моменты", -заявила врач-пульмонолог Светлана Гук.

По мнению врача, в Украине нужно было продлевать локдаун, так как больницы сейчас заполнены.

"Я считаю, что на праздники надо было продлевать локдаун. Я понимаю, что не будет никаких рейдов и наказаний. За маски, кажется, ни одного штрафа не было, правда же? Но тем не менее, мне кажется, что позиция должна быть не воспитательной.

Надо оценивать, что сейчас в больницах заполнены 95% коек. Немножечко отпустите эти тормоза, и снова будет более 100. Здесь должна играть совесть каждого гражданина. Даже в семье, когда встречаются десять человек, то это вроде бы и немного. Но каждый из них может быть тем источником, который заразит всю компанию, а она разойдется по своим домам. Каждый раз именно так и происходит. Эти праздники не будут исключением", - говорит врач.

Кроме того мы писали, что несколько украинских областей вскоре выйдут из "красной" зоны карантина.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Киев и еще 5 областей должны выйти из "красной" зоны "со дня на день".

"По нашим прогнозам в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня в день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области", - написал главный санврач Украины в Фейсбук.

Напомним, Ляшко решил расстроить украинцев, собравшихся на курорты: "Планируйте отпуск в...".

Как сообщала Politeka, Степанов предупредил украинцев о тяжелой ситуации после Пасхи: "За 3-4 недели мы ожидаем...".

Также Politeka писала, что украинцев будут контролировать в "тройном режиме" на карантине: "с мая 2021 года...".