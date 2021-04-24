Хирург по ошибке удалил украинке важный орган
Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры на странице в Facebook.
Трагедия произошла в августе 2019 года. В частную клинику госпитализировали женщину, которая находилась на 41 неделе беременности.
Было принято решение провести кесарево сечение. Во время операции акушер-гинеколог нарушил технику и допустил дефект, который привел к тяжелым послеоперационным осложнениям и пациентке пришлось удалить матку.
Женщина лишилась здорового органа и репродуктивной деятельности.
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После тщательного расследования акушеру-гинекологу сообщили о подозрении по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей, которые повлекли за собой тяжелые последствия для пациента (ч.1 ст. 140 КК Украины).
Ранее мы писали, что 15-летний подросток сообщил в полицию, что на него с ножом напала родная мать
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
40-летняя женщина ударила в грудь ножом своего сына, который в этот момент спал в своей комнате - мальчик сам вызвал себе скорую и полицию.
Срочно приехали правоохранители и медики скорой, которые сразу госпитализировали парня.
Ранение оказалось не проникающим, юноше оказали медпомощь и отпустили домой.
По факту покушения на умышленное убийство женщине будет сообщено о подозрении по части 3 статьи 15 части 1 статьи 115 УК Украины.
К слову, мужчина с топором устроил погром в АТБ, видео: "Теперь за все заплатит".
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