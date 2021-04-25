Пенсионерка Пелагея всю жизнь прожила в деревне одна и ни с кем не общалась

Селяне к ней относились как к пустому месту, будто остерегались ее.

Односельчанка старушки девушка Люба имела три сына и жила со старенькой матерью, семья еле сводила концы с концами.

Девушка была очень добрым и приветливым со всеми человеком.

Зима в деревне была суровой, и одним холодным днем девушка отправилась в магазин за продуктами и вспомнила, что давно не видела пожилую соседку. Девушка решила зайти к ней.

Пелагея была приятно удивлена таким вниманием соседки и попросила ее купить муку и подсолнечное масло.

Девушка Люба не догадывалась, что всего через месяц у нее наступят тяжелые и голодные времена - пожилая мама девушки умерла и Любаша осталась совсем одна с тремя маленькими детьми в старой и холодной хижине с дырявой крышой.

Денег не осталось совсем, ведь до этого семья жила на пенсию бабушки.

Однажды к ней в дверь постуча Пелагея.

Соседка давно не видела Любу - девушка расплакалась и рассказала про свою беду старушке, на что та приказным тоном сказала им переехать жить к ней до весны.

Живя у соседки Люба узнала, что они родственники - Пелагея приходиться девушке тетушкой.

Их семья относилась к богатому роду помещиков, но однажды два родных брата из-за наследства отца стали врагами, что и рассорило семью на многие годы.

Пелагее удалось сохранить часть богатства семьи и она закопала его в своем саду.

Старушка все отдала молодой матери-одиночке - и уже на следующий день Пелагея выкопала в саду сундук в котором находились фамильные украшения и несколько слитков золота.

Девушка купила хороший и большой дом в соседней деревне, куда она вскоре и переехала, так же забрав с собой свою тетушку Пелагею.

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