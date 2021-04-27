Эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине

В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки, передает "Апостроф".

"На Бессарабском рынке в вип-отделах вам только одна паска обойдется в 500 грн. Вы также можете купить там дорогой импортный сыр или мясные изделия. Да, в пасхальной корзине должна быть колбаса и мясопродукты, но ведь не сказано, что колбаса должна быть такого-то качества и вида. Каждый будет покупать те продукты и такого качества, которые им позволит их финансовое положение", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.

Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.

Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.

"А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами", - заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

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