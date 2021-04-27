Украинцев в ближайшее время порадует хорошая погода, но не долго

Об этом в эфире украинского телеканала заявила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

Так, в Украине на Пасху ожидается потепление, но жары не будет, также ожидается дождь.

"Весь остаток апреля будет характерен нестойкой погодой, периодическими дождями по всей территории, невысокими температурами +12...+14, при отсутствии облачности возможно +16...+18.

Такое спокойное завершение апреля и не очень теплое начало мая", - отметила Татьяна.

Ранее мы писали, что эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине .

В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки.

По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.

Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.

Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.

"А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами", - заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.