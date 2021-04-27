Украинцев в ближайшее время порадует хорошая погода, но не долго
Об этом в эфире украинского телеканала заявила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.
Так, в Украине на Пасху ожидается потепление, но жары не будет, также ожидается дождь.
"Весь остаток апреля будет характерен нестойкой погодой, периодическими дождями по всей территории, невысокими температурами +12...+14, при отсутствии облачности возможно +16...+18.
Такое спокойное завершение апреля и не очень теплое начало мая", - отметила Татьяна.
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Ранее мы писали, что эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине .
В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки.
По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.
Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.
Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.
"А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами", - заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.
Напомним, Ляшко обратился к украинцам с важным заявлением относительно локдауна: «Майские и пасхальные праздники…»
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