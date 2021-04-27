Украинцам рассказали, что необходимо положить в пасхальную корзину

Обязательно должен быть пасхальный кулич (паска) и крашанки или писанки.

По желанию можно взять мясо, сало и копчености, сыры, кагор, соль и хрен

Что лучше не брать в церковь: алкоголь (водка, пиво, коньяк и т.п), кровяная колбаса, материальные предметы, вода - поскольку для освящения воды есть другие праздники, иконы, крестики - для их освящения также есть другие дни.

Кроме того мы писали, что эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине.

В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки.

По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.

Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.

Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.

"А в домашних условиях можно оставить все по минимуму или заменить другими, более дешевыми продуктами", - заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.