В Черниговской области горе-мать накормила своих четверых детей супом из грибов

Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Самому младшему семь месяцев, а самому старшему - 6 лет, говорится в сюжете ТСН.

Весенние грибы взрослые собрали в лесу возле дома.

Сразу стало плохо ребенку, которому нет и года, позже стало плохо его сестре, еще двое деток почувствовали себя плохо уже утром.

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врач, больница, коронавирус

Семимесячному ребенку понадобилась искусственная вентиляция легких, а у девочки - печеночная кома.

"Веронике более-менее легче, Тимофей в сознании, но показатели печеночные высокие. Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми", - говорят в больнице.

Кроме того, мы писали, что у остановилось сердце известного харьковского врача

Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.

Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.

свеча, траур

Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.