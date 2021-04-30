Самому младшему семь месяцев, а самому старшему - 6 лет, говорится в сюжете ТСН.

Двое детей находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В Черниговской области горе-мать накормила своих четверых детей супом из грибов

Сразу стало плохо ребенку, которому нет и года, позже стало плохо его сестре, еще двое деток почувствовали себя плохо уже утром.

Семимесячному ребенку понадобилась искусственная вентиляция легких, а у девочки - печеночная кома.

"Веронике более-менее легче, Тимофей в сознании, но показатели печеночные высокие. Будем надеяться, что хотя бы эти двое детей останутся живыми", - говорят в больнице.

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Об этом написала на своей странице в Facebook его внучка Катерина Чучилина-Кацевляк.

Валерий Куцевляк организовал и возглавил кафедру стоматологии детского возраста Харьковского медицинского института.

Автор более 380 научных работ, 57 патентов и изобретений, 150 рационализаторских предложений, 2 монографий и 8 учебных пособий.