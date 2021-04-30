Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста
В 2021 году он приходится на 30 апреля за два дня до Пасхи.
В этот день верующие просят Всевышнего о прощении грехов.
Молитва о прощении грехов
Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.
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В этот день верующим нужно исключить любой негатив, ссоры и конфликты.
Кроме того мы писали, что эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине.
В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки.
По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.
Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.
Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.
Напомним, Ляшко обратился к украинцам с важным заявлением относительно локдауна: «Майские и пасхальные праздники…»
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