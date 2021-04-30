Страстная пятница является самым строгим днем Великого поста

В 2021 году он приходится на 30 апреля за два дня до Пасхи.

В этот день верующие просят Всевышнего о прощении грехов.

Молитва о прощении грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (собственное имя), прости мне мои грехи, ибо искренне я в них раскаиваюсь. Позволь мне работать старательно и вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым словом и делом по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

В этот день верующим нужно исключить любой негатив, ссоры и конфликты.

Кроме того мы писали, что эксперты дали несколько рекомендаций, как сэкономить на пасхальной корзине.

В Институте аграрной экономики предлагают покупать меньше мясных продуктов и сыра, так как они самые дорогие, также стоимость зависит и от места покупки.

По словам экспертов, пасхальная корзина в этом году обойдется украинцам в 900 гривен.

Но если брать лишь основные продукты: паску, яйца, колбасу, сало, хрен и сахар - это может стоить всего 270 гривен.

Специалисти говорят, что в этом году из-за карантинных ограничений люди не пойдут в церковь святить продукты, потому от многих продуктов можно отказаться.