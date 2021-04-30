Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины

Об этом сообщает издание «Бабель».

Подоляк добавил, что Мендель пока продолжает исполнять обязанности спикера президента «временно, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы ОП».

А потом, отметил он, она сосредоточится на «работе по взаимодействию с иностранными СМИ» и будет работать советником по международным коммуникациям.

Кроме того, на днях Андрея Коболева уволили с должности главы НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщила народны депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале.

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности главы НАК Нафтогаз Украины. Наконец", - сообщила нардеп.

Должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболев занимал с 26 марта 2014 года.

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