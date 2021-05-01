На Украину надвигается непогода
Синоптики предупреждают о сильных грозах, местами возможны ливни и даже град.
Об этом рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.
1 мая на востоке страны сильные грозы ожидаются во всех областях. В южной части страны грозами накроет Николаев и Херсон.
На севере Украины небольшой дождь возможен ночью, днем будет сухо и солнечно. Запад Украины накроет сильными грозами, местами возможны ливни.
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2 мая, на Пасху, дожди с грозами ожидаются почти во всех регионах страны. Солнечно и без существенных осадков будет только в восточных и части южных областей.
На Пасху столбики термометров в западных областях днем достигнут +20...+24°С тепла. В центральных и северных регионах будет +18...+21°С, а на юге страны - до +24°С тепла.
К слову, в Великую субботу православные готовятся встретить Пасху – Светлое Христово Воскресение.
По преданию, после смерти Иисус сошел в преисподнюю, чтобы вызволить души томящихся там праведников, в том числе и Адама и Еву.
Иисус своей смертью искупил их грехи.
В эту Великую Субботу, в этом году дата выпадает 1 мая, православный мир замирает, в ожидании Светлого праздника.
У верующих, кто держит пост - сегодня день сухоядения и молитвы.
В субботу перед Пасхой нельзя трудиться – убирать, ремонтировать, стирать, строить, копать, садить.
Категорически нельзя сквернословить, злиться, завидовать, нельзя конфликтовать и сплетничать.
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