Известная украинская певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", поделилась смелым фото в прозрачном халатике

Слава Каминская сейчас активно строит свою сольную карьеру, после распада популярной группы "НеАнгелы", сообщает Politeka.net. Параллельно красотка ведет свой Инстаграм, где не только делится кадрами из своей жизни, но и показывает горячие снимки.

Так, в этот раз певица разместила черно-белое фото, представ в прозрачном халатике, сквозь который пробивалось крохотное белье. Каминская села сверху на полуголого красавца, лежащего на постели и погладила руками его грудь.

"Не пасками едиными…", - написала Слава, вспомнив о Пасхе, которая праздновалась второго мая. Тем самым звезда спровоцировала скандал в сети.

За 16 часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Слава, делай уже что-то, он не дышит", "Тьфу, тьфу , тьфу...привиделся на фото Ваш бывший ))) 😂", "Святые угодники! Женщина 🤣😅🙈", "Зачем праздник паскудить 😮", "Тема куличей не раскрыта!😂", "Грубая, обезбашенная пошлая)))НО, «ничто не вечно под луной»", "На бывшего похож😁", - написали пользователи сети.

Напомним, Слава Каминская с 2014 по 2019 год была замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским, от которого она родила двоих детей.

В рубрике "Кава з перцем" программы «Зірковий шлях» врач рассказал, что причинами разрыва стали ревность и постоянное желание к усовершенствованию внешности Каминской, но та не согласилась с бывшим.

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