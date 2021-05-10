Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала жаркое фото на яхте

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Девушка довольно быстро связала себя узами брака со звездным красавчиком после того, как он ушел от жены с двумя детьми, прожив вместе более 12 лет. Теперь же, судя по фото в соцсетях, Вова счастлив в браке с новой возлюбленной.

Недавно в своем микроблоге Кристина показала яркое фото с отдыха в Египте, на котором запечатлена на яхте. На новом снимке красотка позирует сидя в экстравагантной позе с широко раздвинутыми ногами. Перед камерой она появилась в стильном купальнике интересного фасона, который красиво подчеркнул идеальную фигуру и соблазнительное декольте. Волосы красотки собраны на затылке, а на ее лице модные солнцезащитные очки, она не смотрит в объектив.

В подпсии к фотографии Горняк написала: "Живу в моменте". А поклонники тут же принялись активно обсуждать снимок, засыпая девушку комплиментами в комментариях. "Вау!", "Идеальная", "Восхищаюсь!", "Купальник огонь", "Фигура огонь", "Этот купальник просто лав", "И я хочу такой купальник", - пишут восторженны пользователи под фото Кристины.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

Также Politeka писала, Жена Остапчука, рванувшая в Египет без мужа, поразила новыми кадрами: "Как они делают это на жаре?".