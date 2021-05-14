Учитель музыки из Тернопольщины попал в скандал

Пожилой мужчина приставал к школьницам годами, но это ему сходило с рук, так как завучем учебного заведения работает его супруга, передает "Обозреватель".

Когда дети оставались наедине с учителем музыки он мог приставать к девочкам из 6 и 7 классов - он хватал их за грудь, мог засовывать руку под одежду и даже прижимал к себе и целовал в губы.

Мама одной из школьниц случайно услышала разговор дочери, когда та жаловалась подруге, что не хочет ходить в школу из-за этого педагога.

Когда мать ребенка рассказала об этом другим родителям школьников - выяснилось, что учитель пристает ко многим детям.

"Некоторые просто жалеют его жену, которая работает завучем в школе. Он уволился и все успокоились. Но не исключено, что он позже устроится работать в другом учебном заведении, и будет заниматься тем же самым, будут страдать другие дети", – сообщает местная жительница.

Родители девочек обратились в полицию, по решению суда этим делом сейчас занимается Бережанская окружная прокуратура.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины продлили учебный год

В Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.

Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.

Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.

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