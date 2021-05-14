Кот эффектно выпрыгнул с пятого этажа на котором разгорелся пожар
Впечатляющую способность кота приземляться на четыре лапы после прыжка с пятого этажа удивило пользователей сети.
Видео сняли сотрудники пожарного управления в Чикаго.
Сначала кот проверил лапами стену, а затем эффектно прыгнул вниз. Люди испугались и закричали от страха, но, к счастью, пушистик приземлился на участок мягкой травы, отскочил от земли и скрылся.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины продлили учебный год
В Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.
Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.
Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.
Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.
Как сообщала Politeka, поджигают синагоги и магазины: массовые беспорядки вспыхнули в Израиле, кадры.
Также Politeka писала, что на репетиции парада Победы в России произошло ЧП, видео.