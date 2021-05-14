Кот эффектно выпрыгнул с пятого этажа на котором разгорелся пожар

Впечатляющую способность кота приземляться на четыре лапы после прыжка с пятого этажа удивило пользователей сети.

Видео сняли сотрудники пожарного управления в Чикаго.

Сначала кот проверил лапами стену, а затем эффектно прыгнул вниз. Люди испугались и закричали от страха, но, к счастью, пушистик приземлился на участок мягкой травы, отскочил от земли и скрылся.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины продлили учебный год

В Минобразовании сообщали, что украинские школы могут продлить учебный год на июнь из-за карантина. Однако у образовательных учреждений сейчас широкие автономные полномочия, и разные школы теоретически могут установить разные сроки окончания учебного года даже в одном и том же регионе.

Так, ученики школ в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продолжать посещать учебные заведения в июне.

Учебный год там продлили до 11, 8, 11 и до 14 июня соответственно.

Напомним, ракета попала в 13-этажный жилой дом: конфликт Израиля и Палестины не утихает, видео.

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