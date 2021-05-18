Полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач, умерла
Юлиану 2019 года из села Глухи привезли в больницу в пгт Старая Выжевка с очень высокой температурой, малышка умерла той же ночью, сообщает uagit.tv.
По словам мамы девочки , они обращались за помощью к семейному врачу, когда ребенку стало плохо.
Медик отказалась приехать осмотреть Юлиану, заявив, что она, мол, "не должна работать круглосуточно".
Родители малышки говорят, что врачи пытаются переложить вину в смерти дочери на них.
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"В Старой Выжевке (Волынская область), семейный врач отказалась осмотреть больного ребенка. Девочка 2019 года рождения умерла. Кто убивает наших детей? Такие врачи или медицинская реформа? Довольны ли украинцы работой семейных врачей?"- пишет пользователь Facebook.
Ранее мы писали, что 10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома
Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.
Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.
На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.
Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.
Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".