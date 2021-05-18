Полуторагодовалая девочка, которую накануне отказалась осматривать семейный врач, умерла

"В Старой Выжевке (Волынская область), семейный врач отказалась осмотреть больного ребенка. Девочка 2019 года рождения умерла. Кто убивает наших детей? Такие врачи или медицинская реформа? Довольны ли украинцы работой семейных врачей?"- пишет пользователь Facebook.

Ранее мы писали, что 10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома

Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.

Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.

На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.

Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.

Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".