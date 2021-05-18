Из-за укуса змеи у ребенка развилась гангрена

Ребенка на природе укусила змея за палец на левой руке.

В Запорожской области шестилетней девочке сделали укол спустя 11 часов после укуса сообщает местное издание "Суббота".

В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии. Впереди девушку ждет операция и две недели реабилитации.

"Но могло быть и по другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", – рассказала подруга семьи.

Главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.

Позже выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали.

Сыворотку вкололи уже в больнице Запорожья.