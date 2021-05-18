Из-за укуса змеи у ребенка развилась гангрена
Ребенка на природе укусила змея за палец на левой руке.
В Запорожской области шестилетней девочке сделали укол спустя 11 часов после укуса сообщает местное издание "Суббота".
В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса.
Сейчас ребенок в тяжелом состоянии. Впереди девушку ждет операция и две недели реабилитации.
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"Но могло быть и по другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", – рассказала подруга семьи.
Главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.
Позже выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали.
Сыворотку вкололи уже в больнице Запорожья.
Ранее мы писали, что 10-летняя украинка написала маме странную записку и ушла из дома
Вечером 17 мая жительница Южноукраинска Николаевской области заявила в полицию о пропаже 10-летней дочки.
Женщина показала записку, которую написала девочка. В ней девочка просила, чтоб ее не искали и отключила телефон.
На поиски ребенка подняли все отделение полиции №3 Вознесенского райуправления.
Начали отрабатывать места возможного пребывания девочки и за короткий период времени заметили похожую по описанию школьницу, которая гуляла по ночному парку недалеко от дома.
Девочку передали матери и провели с обеими воспитательную беседу.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".