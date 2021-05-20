Причина смерти военнослужащего, который пришел в армию добровольцем, не указана

Так, стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17 мая умер военнослужащий Сергей Остапчук. Боец служил в воинской части А 1556.

Об этом сообщила пресс-служба Староконстантиновского горсовета.

Сообщается, что прапорщик Остапчук, 1976 года рождения, умер 17 мая. Прощание запланировано на 20 мая. При этом причина смерти военного не указана.

Отмечается, что Сергей Остапчук пришел на службу в ВСУ добровольцем в марте 2015 года. Через четыре года принял военную службу по контракту, служил в воинской части А1556. Защитника, который до последних дней защищал Украину, дома не дождались мать и двое детей.

Также раннее сообщалось, что разведчица из ВСУ Ольга Гранецкая скончалась в госпитале после борьбы с тяжелой болезнью. Жизнь снайпера из Винницы оборвалась в Киеве. Волонтер Юлия Щербань рассказала, что Ольга почти год боролась с острым лейкозом, однако в конце концов болезнь взяла верх.

Ольга мечтала о победе Украины в войне на Донбассе. Из-за своей болезни молодой военной пришлось перенести несколько операций, однако она каждый раз после них возвращалась на фронт.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.