Причина смерти военнослужащего, который пришел в армию добровольцем, не указана
Так, стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17 мая умер военнослужащий Сергей Остапчук. Боец служил в воинской части А 1556.
Об этом сообщила пресс-служба Староконстантиновского горсовета.
Сообщается, что прапорщик Остапчук, 1976 года рождения, умер 17 мая. Прощание запланировано на 20 мая. При этом причина смерти военного не указана.
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Отмечается, что Сергей Остапчук пришел на службу в ВСУ добровольцем в марте 2015 года. Через четыре года принял военную службу по контракту, служил в воинской части А1556. Защитника, который до последних дней защищал Украину, дома не дождались мать и двое детей.
Также раннее сообщалось, что разведчица из ВСУ Ольга Гранецкая скончалась в госпитале после борьбы с тяжелой болезнью. Жизнь снайпера из Винницы оборвалась в Киеве. Волонтер Юлия Щербань рассказала, что Ольга почти год боролась с острым лейкозом, однако в конце концов болезнь взяла верх.
Ольга мечтала о победе Украины в войне на Донбассе. Из-за своей болезни молодой военной пришлось перенести несколько операций, однако она каждый раз после них возвращалась на фронт.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.