Харьковчанка оказалась в эпицентре скандала из-за парада, который проходил в городе в честь Дня вышиванки

Так, девушка считает, что участники парада, это люди, которые якобы "зарабатывают до 6 тысяч гривень, не любят читать книги и не хотят восстанавливать экономику страны".

Кроме того она отметила, что считает фразу "Слава Украине! Героям слава!" нацистской.

"Это просто отвратительно", - первое, что ответила девушка на вопрос о параде вышиванок в Харькове.

В конце ролика корреспондент спросил девушку, считает ли она это этот парад - "парадом быдла", на что она ответила "отчасти, да, это действительно необразованные люди".

Ранее мы писали, что в Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон "Vesna" примчит 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.

Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".

Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".