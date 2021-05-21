Харьковчанка оказалась в эпицентре скандала из-за парада, который проходил в городе в честь Дня вышиванки
Так, девушка считает, что участники парада, это люди, которые якобы "зарабатывают до 6 тысяч гривень, не любят читать книги и не хотят восстанавливать экономику страны".
Кроме того она отметила, что считает фразу "Слава Украине! Героям слава!" нацистской.
"Это просто отвратительно", - первое, что ответила девушка на вопрос о параде вышиванок в Харькове.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Особый режим объявили на Одесчине: "Проверка документов и осмотр личных вещей"
Врачи не успели помочь: у маленькой украинки развилась гангрена из-за укуса змеи
"Ты с нами навсегда": оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо"
Жизнь украинских студентов оборвалась в Турции: "Словами сложно выразить боль"
В конце ролика корреспондент спросил девушку, считает ли она это этот парад - "парадом быдла", на что она ответила "отчасти, да, это действительно необразованные люди".
Ранее мы писали, что в Украину несется антициклон , который кардинально поменяет погоду
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
Антициклон "Vesna" примчит 21 мая, дождей в стране станет меньше, а суббота, 22-е число порадует солнцем и потеплением.
Однако уже в воскресенье, 23-го мая, в страну ворвется очередной атмосферный фронт з грозами и порывистым ветром.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".