Украину снова зальют дожди

Так, уже в воскресенье, 23 мая, синоптики снова прогнозируют дожди с грозами.

Дожди накроют в основном западные и северные регионы, но воздух в стране прогреется до высоких отметок, до +25 градусов, передает "Апостроф".

В субботу, 22 мая, синоптики прогнозируют небольшие дожди на западной Укриане, температура воздуха днем там поднимется до +23.