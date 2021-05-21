Украину снова зальют дожди
Так, уже в воскресенье, 23 мая, синоптики снова прогнозируют дожди с грозами.
Дожди накроют в основном западные и северные регионы, но воздух в стране прогреется до высоких отметок, до +25 градусов, передает "Апостроф".
В субботу, 22 мая, синоптики прогнозируют небольшие дожди на западной Укриане, температура воздуха днем там поднимется до +23.
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К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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