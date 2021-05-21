В горах Турции исчезла украинка

Яна Кривошея, которая исчезла в горах недалеко от турецкой Анталии на майские праздники, пропала еще 10 дней назад.

Телефон Яны последний раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат, сообщает издание "Одесская жизнь".

Поиски Яны Кривошеи продолжаются, ее разыскивают спасатели и полиция Турции, волонтеры и альпинисты из Украины.

Спасатели обнаружили в горах в районе Анталии палатку Яны - часть ее вещей было на месте, но отсутствовали два рюкзака.