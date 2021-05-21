В горах Турции исчезла украинка
Яна Кривошея, которая исчезла в горах недалеко от турецкой Анталии на майские праздники, пропала еще 10 дней назад.
Телефон Яны последний раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат, сообщает издание "Одесская жизнь".
Поиски Яны Кривошеи продолжаются, ее разыскивают спасатели и полиция Турции, волонтеры и альпинисты из Украины.
Спасатели обнаружили в горах в районе Анталии палатку Яны - часть ее вещей было на месте, но отсутствовали два рюкзака.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Беременная Осадчая покрасовалась перед Владом Ямой в платье-шторе: "Волнуешься?"
На трассе Киев-Чоп столкнулись автомобили, тела вырезали ножницами: детали трагического ДТП
"Тушить пожар нечем": стихия охватила поселок, дома сгорают один за другим
"Ты с нами навсегда": оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо"
К слову, на популярном украинском курорте в Затоке Одесской области запечатлели плачевную ситуацию
Так, нечистоты сбрасывают прямо в Черное море, при том что только пятая часть сточных вод проходит очистку перед сбросом в море.
"В Затоке плачевная ситуация. По нашей информации, только 20% нечистот поступают на очистные сооружения и, соответственно, проходят необходимую процедуру очистки", - заявил руководитель Госэкоинспекции Юго-Западного округа Виталий Караулов.
По его словам, в этом году ситуацию планируют взять под особый контроль.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".