Во время масштабном пожаре погибла целая семья

Тела погибших обнаружены на месте пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.

"Предположительно это члены семьи, проживающей в этом доме: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год", – говорится в сообщении.

Оперативной группой выясняются причины, при которых дом загорелся. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Кроме того мы писали, что врачи ампутировали пациенту не ту ногу

Хирургическое вмешательство провели 18 мая, а ошибку обнаружили лишь 20 мая, во время перевязки.

Страшную ошибку совершили в Австрии, там врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, а отметку поставили на правой.

"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", – говорят в медучреждении.

Они сообщили, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге. Но из-за заболевания артикуляция пенсионера была ограниченной.

В больнице начали расследование, медика, который ампутировал ногу, уволили.