Во время масштабном пожаре погибла целая семья
Тела погибших обнаружены на месте пожара.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.
"Предположительно это члены семьи, проживающей в этом доме: 36-летнего мужчины, 32-летней женщины и четверых детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год", – говорится в сообщении.
Оперативной группой выясняются причины, при которых дом загорелся. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Кроме того мы писали, что врачи ампутировали пациенту не ту ногу
Хирургическое вмешательство провели 18 мая, а ошибку обнаружили лишь 20 мая, во время перевязки.
Страшную ошибку совершили в Австрии, там врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, а отметку поставили на правой.
"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", – говорят в медучреждении.
Они сообщили, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге. Но из-за заболевания артикуляция пенсионера была ограниченной.
В больнице начали расследование, медика, который ампутировал ногу, уволили.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".