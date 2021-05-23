Пенсионеры стали рекордсменами, забив свое тело татуировками
Чарльз Хелмке и Шарлотта Гаттенберг проживают в США и являются самой татуированной пожилой парой.
Тело 67-летней женщины покрыто рисунками на 91,5%, а 75-летнего мужчины на 93,5%.
Влюбленные не собираются останавливаться на достигнутом.
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Они попали в Книгу Рекордов Гиннеса -как "Самые татуированные люди своего возраста" .
"Я сразу решила, что моей целью станет масштабная татуировка на всё тело. И я до сих пор работаю над этим", - говорит женщина.
Кроме того мы писали, что врачи ампутировали пациенту не ту ногу
Хирургическое вмешательство провели 18 мая, а ошибку обнаружили лишь 20 мая, во время перевязки.
Страшную ошибку совершили в Австрии, там врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, а отметку поставили на правой.
В больнице начали расследование, медика, который ампутировал ногу, уволили.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".