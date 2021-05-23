Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский "тост"

Видео с события опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

На праздновании по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина Макрон посетил одно из заведений в Париже - там его угостили коктейлем.

Он поднял бокал со словами "santé!". Это сокращено от " à ta santé!, это можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".

В это же время из толпы кто-то выкрикнул на украинском "Будьмо!", Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал на французском "За Украину".

Кроме того мы писали, что пенсионеры стали рекордсменами, забив свое тело татуировками.

Чарльз Хелмке и Шарлотта Гаттенберг проживают в США и являются самой татуированной пожилой парой.

Тело 67-летней женщины покрыто рисунками на 91,5%, а 75-летнего мужчины на 93,5%.

Влюбленные не собираются останавливаться на достигнутом.

Они попали в Книгу Рекордов Гиннеса -как "Самые татуированные люди своего возраста" .

"Я сразу решила, что моей целью станет масштабная татуировка на всё тело. И я до сих пор работаю над этим", - говорит женщина.