Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под украинский "тост"
Видео с события опубликовало посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.
На праздновании по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного карантина Макрон посетил одно из заведений в Париже - там его угостили коктейлем.
Он поднял бокал со словами "santé!". Это сокращено от " à ta santé!, это можно перевести как "Будьмо", а дословно как тост "За здоровье!".
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В это же время из толпы кто-то выкрикнул на украинском "Будьмо!", Макрон отреагировал улыбкой и подняв бокал сказал на французском "За Украину".
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