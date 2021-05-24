Украинцам продают свою картошку в два раза дороже импортной

Так, молодой картофель из Израиля продается по цене - 26,90 гривен, тогда как молодой картофель из Украины - 41,90 гривен.

В комментарих украинцы не понимают, почему картофель выращенный за пределами Украины, а после транспортированный к нам - дешевле по цене, чем вырощенный на родных черноземах.

"Объясните мне, почему молодой картофель из Израиля стоит-26,90 грн, а молодой картофель из Украины - 41,90 грн.? Неужели, вырастить картофель в пустыне Израиля, после чего транспортировать в Украину, оплатить все расходы - выгоднее, чем выращивать его под Киевом или других городах Украины?", - возмущаются авторы публикации.

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Об этом в Facebook рассказала пострадавшая Виктория Манник.

По ее словам, дедушка на велосипеде не удержал равновесие упал на ее авто, разбив рулем заднюю фару.

Пенсионер извинился предложил девушке 500 гривен за разбитую фару.

"И тут я вижу, что впереди меня припарковалось авто и из него к нам идет мужчина. Он явно при этой ситуации был сзади в своем авто и всё видел. Видя всю эту ситуацию и мое и деда состояние...он произнес такие слова: "Отпустите дедушку, надо уважать старость, я Вам дам 1000 грн на ремонт и вытянул деньги", - пишет девушка.

Девушка спросила, кем ему приходится дедушка, тот ответил, что никем и попросил отпустить пожилого мужчину.

Виктория взяла деньги и не стала вызывать полицию.

"Благодарю этого не знакомого человека ... Кто его знает, вам очень сильно повезло быть его родственником или другом! Благодарность его родителям за такого сына", - рассказала девушка.