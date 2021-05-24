Археологи обнаружили под Запорожьем жуткую находку

Об этом сообщает историко-исследовательская организация "Ритон".

Так, местным археологам удалось обнаружить как минимум семь надгробий семьи Петерс, которые кто-то скинул в овраг.

"По предварительному осмотру, сохранилось по меньшей мере семь памятников. Почему все они сброшены в овраг? Это вопрос, на который еще необходимо найти ответ...", - отмечают археологи.

Известно, что находки отправят на экспертизу, чтобы установить имена меннонитов, чьи надгробия обнаружили.

Семья Петерс - потомки основателя меннонитского поселения Петерсдорф Даниэля Петерса.

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Об этом в Facebook рассказала пострадавшая Виктория Манник.

По ее словам, дедушка на велосипеде не удержал равновесие упал на ее авто, разбив рулем заднюю фару.

Пенсионер извинился предложил девушке 500 гривен за разбитую фару.

"И тут я вижу, что впереди меня припарковалось авто и из него к нам идет мужчина. Он явно при этой ситуации был сзади в своем авто и всё видел. Видя всю эту ситуацию и мое и деда состояние...он произнес такие слова: "Отпустите дедушку, надо уважать старость, я Вам дам 1000 грн на ремонт и вытянул деньги", - пишет девушка.

Девушка спросила, кем ему приходится дедушка, тот ответил, что никем и попросил отпустить пожилого мужчину.

Виктория взяла деньги и не стала вызывать полицию.

"Благодарю этого не знакомого человека ... Кто его знает, вам очень сильно повезло быть его родственником или другом! Благодарность его родителям за такого сына", - рассказала девушка.