Вероятность ухода школьников на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от украинцев

Об этом сообщили в Министерстве образования, передает "РБК".

Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - прим. ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сообщили в министерстве.

Перед отопительным сезоном, в конце октября, погода, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

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