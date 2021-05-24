Вероятность ухода школьников на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от украинцев
Об этом сообщили в Министерстве образования, передает "РБК".
Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - прим. ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сообщили в министерстве.
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Перед отопительным сезоном, в конце октября, погода, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.
Кроме того мы писали, что житель Львовской области несколько месяцев прятал труп жены, чтобы получать ее пенсию.
Пенсионер около 10 лет жил в гражданском браке с женщиной. Осенью 2020 года она умерла, но мужчина решил скрыть это.
Труп жены он спрятал в своем доме.
Каждый месяц пенсионер снимал с ее карты пенсию, которая начислялась женщине.
В суде мужчина вину признал и попросил, чтобы его строго не наказывали.
Также он вернул в Пенсионный фонд все незаконно присвоенные им деньги.
Пенсионера признали виновным в мошенничестве и суд постановил наказание в виде лишения свободы на один год. Но позже освободил его от реального заключения, установив испытательный срок в 1 год и 6 месяцев.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".