28-летний Ярослав Гавянец из Тернополя боролся за Донецкий аэропорт на протяжении 10 долгих дней и ночей

Воин рассказал, как его освободили из плена боевиков, и как в дальнейшем сложилась его жизнь, говорится в сюжете "Суспільне Тернопіль".

По словам бывшего военного, его заставили принимать участие в параде военнопленных в Донецке.

Он признался, что многие местные жители пришли на этот парад и начали бросать в военопленных защитников Донецкого аэропорта яйца. Некоторые даже плевали в них.

"Местные тогда как раз были. Они кидали в нас яйцами, плевали, копали", - признался он.

Видео, где Ярослава взяли в плен, увидел его отец. Он заявил главарю "ДНР", что готов приехать и сдаться в плен вместо сына.

В плену Ярослав пробыл две недели, а потом по возвращению домой его спросили, чего он хочет больше всего из еды. Он попросил жареной картошки. Все время с Ярославом была написанная от руки молитва его матери.

После войны парень поступил учиться на юриста, так как чувство справедливости не покидало его. Также его хобби можно назвать театр, в котором он играет в качестве актера.

Напомним, на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко.

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