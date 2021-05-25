28-летний Ярослав Гавянец из Тернополя боролся за Донецкий аэропорт на протяжении 10 долгих дней и ночей
Воин рассказал, как его освободили из плена боевиков, и как в дальнейшем сложилась его жизнь, говорится в сюжете "Суспільне Тернопіль".
По словам бывшего военного, его заставили принимать участие в параде военнопленных в Донецке.
Он признался, что многие местные жители пришли на этот парад и начали бросать в военопленных защитников Донецкого аэропорта яйца. Некоторые даже плевали в них.
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"Местные тогда как раз были. Они кидали в нас яйцами, плевали, копали", - признался он.
Видео, где Ярослава взяли в плен, увидел его отец. Он заявил главарю "ДНР", что готов приехать и сдаться в плен вместо сына.
В плену Ярослав пробыл две недели, а потом по возвращению домой его спросили, чего он хочет больше всего из еды. Он попросил жареной картошки. Все время с Ярославом была написанная от руки молитва его матери.
После войны парень поступил учиться на юриста, так как чувство справедливости не покидало его. Также его хобби можно назвать театр, в котором он играет в качестве актера.
Напомним, на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.