Не стало известного украинского актера театра и кино Ярослава Гаврилюка

Печальную новость на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Олег Вергелис. По его словам, артист ушел из жизни после долгой и тяжелой борьбы с коронавирусом. 29 октября актеру должно было исполниться 70 лет.

«Искренние соболезнования родным, близким, коллегам Ярослава Дмитриевича. Светлая память светлой человеку, выдающемуся украинскому актеру ... Навеки в памяти и в сердце...», - написал Вергелис.

Ярослав Гаврилюк родился во Львове. Он вошел в историю искусств Украины как один из основателей первой трупы Молодого театра в Киеве в 1979 году. С тех пор и до самой болезни артист регулярно выступал на сцене Молодого театра. Он запомнился более чем 20 ролями в известных спектаклях. Среди них: «Уйти и не вернуться», «За двумя зайцами», «Марат-Сад», «Записки сумасшедшего» и другие.

Гаврилюк также играл и в кино. Среди его работ фильмы: «От Буга до Вислы», «Грех», «Поэт и княжна», «Ангел смерти» и другие.

«Молодой театр очень ценил и уважал этого легендарного актера», - подчеркнул Вергелис в своей публикации.

При жизни актер был удостоен звания Заслуженного артиста Украины.

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