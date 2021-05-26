На Ровенщину доставили тело молодого бойца ВСУ



Машину с телом 23-летнего Килюшика Василия Олеговича местные жители встречали на коленях, сообщает "Рівне вечірнє".

Жизнь военного оборвалась еще в феврале на огневой позиции в результате пожара.

До этого момента продолжалось следствие. Тело солдата разрешили забрать из Краматорска для захоронения только сейчас.

Церемония прощания в погибшим воином будет проходить 27 мая.

Напомним, только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.

В отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство нарушений произошло в Донецкой области.

Также мы сообщали, что 38-летнюю Ольгу Гранецкую, прошедшую войну на Донбассе в качестве снайпера и разведчицы, провели в последний путь.

Военнослужащая посвятила армии 14 лет. С начала войны в Донбассе выполняла различные боевые задачи.

Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника: дома украинца ждали жена и дочь.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".



