На Ровенщину доставили тело молодого бойца ВСУ
Машину с телом 23-летнего Килюшика Василия Олеговича местные жители встречали на коленях, сообщает "Рівне вечірнє".
Жизнь военного оборвалась еще в феврале на огневой позиции в результате пожара.
До этого момента продолжалось следствие. Тело солдата разрешили забрать из Краматорска для захоронения только сейчас.
Церемония прощания в погибшим воином будет проходить 27 мая.
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Напомним, только за минувшие выходные, 21-23 мая, на Донбассе зафиксировали более 800 нарушений режима прекращения огня.
В отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, отмечается, что большинство нарушений произошло в Донецкой области.
Также мы сообщали, что 38-летнюю Ольгу Гранецкую, прошедшую войну на Донбассе в качестве снайпера и разведчицы, провели в последний путь.
Военнослужащая посвятила армии 14 лет. С начала войны в Донбассе выполняла различные боевые задачи.
Напомним, вражеская пуля настигла 24-летнего защитника: дома украинца ждали жена и дочь.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины: "Там нельзя плакать".