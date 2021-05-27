На Киевщине ребенку удалили 12 молочных зубов одновременно



Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

9-летняя Ника вместе с мамой обратились в частную клинику. Девочки планировали удалить только 3 зуба, но во время подписи договора женщина не заметила, что графа о количестве зубов была пропущена.

После того как началась операция стоматологи предложили удалить 12 молочных зубов. Мама на это не согласилась, но пока звонила проконсультироваться с другим врачом операцию все же провели. Семье предоставили счет на 13 тысяч гривен.

В клинике все отрицают, мол женщина знала, что вырывать будут именно 12 зубов.

Стоматологи не считают такую операцию опасной. Более того, говорят, что помогли ребенку, поскольку они все равно бы мешали росту постоянных.

По словам других специалистов, у Ники без удаленных зубов сейчас могут не вырасти постоянные.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине оказание стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет.

Он так же будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования.