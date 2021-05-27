На Киевщине ребенку удалили 12 молочных зубов одновременно
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
9-летняя Ника вместе с мамой обратились в частную клинику. Девочки планировали удалить только 3 зуба, но во время подписи договора женщина не заметила, что графа о количестве зубов была пропущена.
После того как началась операция стоматологи предложили удалить 12 молочных зубов. Мама на это не согласилась, но пока звонила проконсультироваться с другим врачом операцию все же провели. Семье предоставили счет на 13 тысяч гривен.
В клинике все отрицают, мол женщина знала, что вырывать будут именно 12 зубов.
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Стоматологи не считают такую операцию опасной. Более того, говорят, что помогли ребенку, поскольку они все равно бы мешали росту постоянных.
По словам других специалистов, у Ники без удаленных зубов сейчас могут не вырасти постоянные.
Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине оказание стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет.
Он так же будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.