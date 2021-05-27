На Киевщине ребенку удалили 12 молочных зубов одновременно

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

9-летняя Ника вместе с мамой обратились в частную клинику. Девочки планировали удалить только 3 зуба, но во время подписи договора женщина не заметила, что графа о количестве зубов была пропущена.

После того как началась операция стоматологи предложили удалить 12 молочных зубов. Мама на это не согласилась, но пока звонила проконсультироваться с другим врачом операцию все же провели. Семье предоставили счет на 13 тысяч гривен.

В клинике все отрицают, мол женщина знала, что вырывать будут именно 12 зубов.

Популярные статьи сейчас

Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»

Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни

51-летняя Лопес в платье рубашке забыла прикрыть декольте, показав лишнее на улице: фото

Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"

Лунное затмение 26 мая: названа опасность даты и что нельзя делать
Показать еще

Стоматологи не считают такую операцию опасной. Более того, говорят, что помогли ребенку, поскольку они все равно бы мешали росту постоянных.

По словам других специалистов, у Ники без удаленных зубов сейчас могут не вырасти постоянные.

Ранее мы сообщали, что в этом году в Украине оказание стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет.

Он так же будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования.