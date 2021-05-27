В Одессе арестовали педагога, которого подозревают в незаконных действиях, связанных с детьми

Заседание прошло в закрытом режиме, родителей пострадавших детей представлял адвокат, сообщает "Думская".

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом индивидуальных занятий по дошкольной подготовке совершали над детьми сексуальное насилие, говорится на сайте Нацполиции Украины.

"53-летняя женщина организовала частные уроки психолога-логопеда. Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с педагогом. Однако, как оказалось, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем", – заявили в полиции.

Мужчина снимал свои действия в отношении детей на мобильный телефон. Жена педофила запугивала якобы детей, чтобы они не рассказывали родителям о случившемся.

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Об этом сообщили в Министерстве образования.

Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - прим. ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сообщили в министерстве.

Перед отопительным сезоном, в конце октября, погода, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".

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