Во Львове 2-месячному ребенку понадобилась помощь медиков и полиции после падения на бетон
Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.
Львовские патрульные отвезли в больницу маму с 2-месячным ребенком, которая упала с высоты на бетон и была без сознания
ЧП произошло на автодороге Львов — Краковец. К экипажу патрульных подъехал автомобиль, из которого выбежал мужчина и попросил помочь.
Оказалось, 2-месячная девочка упала с высоты на бетон и сейчас без сознания.
Патрульные посадили маму с ребенком до служебного автомобиля и доставили их в больницу.
"Через несколько часов патрульные позвонили женщине, чтобы узнать, как чувствует себя девочка. Мама сообщила, что с маленькой все хорошо", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщили, что вопиющий случай произошел в Тернопольской области.
Так, местные врачи госпитализировали двухлетнюю девочку, которая случайно напилась бензина.
Напомним, под Львовом директор затравила учениц и понесла наказание за это.
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Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.
Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.