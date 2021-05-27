Во Львове 2-месячному ребенку понадобилась помощь медиков и полиции после падения на бетон Как передает Politeka.net , подробности происшествия сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.

Львовские патрульные отвезли в больницу маму с 2-месячным ребенком, которая упала с высоты на бетон и была без сознания





ЧП произошло на автодороге Львов — Краковец. К экипажу патрульных подъехал автомобиль, из которого выбежал мужчина и попросил помочь.

Оказалось, 2-месячная девочка упала с высоты на бетон и сейчас без сознания.