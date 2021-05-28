Украинка спасает защитников на Донбассе
Как передает Politeka.net, историю девушки рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"Наталья Клименко закончила медицинский вуз, выбрав престижную и востребованную специальность стоматолога. Но поняла, что лечить зубы в уютном кабинете, когда в стране идет война, когда ребята на передовой нуждаются в помощи – не для нее", - говорится в сообщении.
"Быть врачом - моя детская мечта. Быть военным врачом – мое взрослое решение", - говорит девушка.
Наталья стремилась попасть в боевую бригаду, но понимала, что ее медицинского опыта недостаточно, чтобы работать в боевых условиях. Поэтому она решила снова учиться.
Уже в 2018-м квалифицированный военный медик попала в медицинскую роту 59 отдельную мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
Ранее мы рассказывали о матери-одиночке Ольге Мирковой, которая дождавшись пока сыну Владиславу исполнит 12 лет, решилась уйти на фронт. Ее решение ускорила и печальная весть с передовой: вовремя не получив медицинской помощи, погиб друг.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
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Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.