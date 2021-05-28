"Наталья Клименко закончила медицинский вуз, выбрав престижную и востребованную специальность стоматолога. Но поняла, что лечить зубы в уютном кабинете, когда в стране идет война, когда ребята на передовой нуждаются в помощи – не для нее", - говорится в сообщении.

"Быть врачом - моя детская мечта. Быть военным врачом – мое взрослое решение", - говорит девушка.



