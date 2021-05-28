В детском саду одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт и поплатилась
На родительском собрании якобы было решено сделать ремонт помещения группы – покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок, родителям нужн было сдать по 1000 грн, сообщается на Facebook-странице ОО "Хочу учиться".
Одна из мам не сдала деньги, поэтому в школе решили запретить ее ребенку давать туалетную бумагу.
Важно отметить, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из горбюджета, сообщили в Коммунарском районном отделе образования, пишет "ТСН".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
"Холостяк" Заливако, который выбрал Анну Богдан, сделал неожиданное признание: "Это была каторга..."
16-летняя дочь Моники Беллуччи в мини-бикини превзошла маму-модель в молодости: кадры
"Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и..."
Оборвалась жизнь молодой украинки, переделавшей себя под Барби: «Она знала, что умрет…»
Кроме того мы писали, что ероятность ухода школьников на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от украинцев
Об этом сообщили в Министерстве образования.
Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - прим. ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сообщили в министерстве.
Перед отопительным сезоном, в конце октября, погода, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
Как сообщала Politeka, харьковчанка с детьми дерзко избавились от паспортов, видео: "Украина, иди-ка ты в...".
Также Politeka писала, что мужчина открыл стрельбу по людям на украинском курорте: "За их жизни борются врачи".