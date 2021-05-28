В детском саду одна из мам отказалась сдавать 1000 гривен на ремонт и поплатилась

На родительском собрании якобы было решено сделать ремонт помещения группы – покрасить дверь, поклеить обои и установить натяжной потолок, родителям нужн было сдать по 1000 грн, сообщается на Facebook-странице ОО "Хочу учиться".

Одна из мам не сдала деньги, поэтому в школе решили запретить ее ребенку давать туалетную бумагу.

Важно отметить, что на приобретение туалетной бумаги для дошкольных учреждений выделяются средства из горбюджета, сообщили в Коммунарском районном отделе образования, пишет "ТСН".

Кроме того мы писали, что ероятность ухода школьников на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от украинцев

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - прим. ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", - сообщили в министерстве.

Перед отопительным сезоном, в конце октября, погода, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.