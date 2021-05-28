В Полтаве змея укусила девочку - ее госпитализировали в больницу
Сейчас состояние ребенка – средней тяжести, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.
ЧП произошло в Киевском районе города, на улице Черниговская 27 мая. На данный момент не известно, как именно все произошло. Местное издание сообщает, что пострадавшему ребенку четыре года.
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Ребенка на природе укусила змея за палец на левой руке.
В Запорожской области шестилетней девочке сделали укол спустя 11 часов после укуса.
В данный момент ребенка перевели в ожоговое отделение для пересадки кожи в связи с развитием у девочки сухой гангрены в области укуса.
Сейчас ребенок в тяжелом состоянии. Впереди девушку ждет операция и две недели реабилитации.
"Но могло быть и по другому, если бы не было упущено драгоценное время, когда яд распространялся по руке и по всему организму", – рассказала подруга семьи.
Главврач СМСЧ №1 Андрей Бредихин сообщил, что антитоксин против змеиного яда был на складе, но кто-то допустил ошибку, указав, что средство действует до июня.
Позже выяснилось, что срок действия истек еще 30 апреля, поэтому сыворотку девочке колоть не стали.
Сыворотку вкололи уже в больнице Запорожья.
К слову, горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки: "Угрожала отрезать палец".
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