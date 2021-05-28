Девочка-подросток решилась на отчаянный шаг, пробираясь на подконтрольную Уркаине территорию
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.
Инцидент произошел поздно вечером 27 мая.
На позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой «ДНР» вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в г. Горловка и имеет паспорт так называемой "ДНР".
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Пройдя минные поля, она сознательно пришла на линию разграничения и сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников на Западной Украине.
Сейчас девушкой занимаются специалисты.
Ранее мы рассказывали, что в Одессе силовики задержали агитатора, который призывал к расколу Украины.
По данным ведомства, вражеские интернет-агитаторы развернули свою деятельность кроме Одессы, в Запорожье, Черниговской и Сумской областях.
Агитаторы выступали за раскол Украины, также они поддерживали террористов на Донбассе так называемых «ДНР» и «ЛНР», публиковали информацию российских СМИ, дискредитировали украинских военнослужащих.
Напомним, на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.