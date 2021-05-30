В Украине процесс монетизации субсидий, который начался еще в 2019 году, окончательно завершился 1 мая 2021 года

Министерство социальной политики Украины опубликовало разъяснение относительно нового механизма назначения и начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги, пишет "Факты".

«Наличные в прошлом отопительном периоде получали 95% субсидиантов, а 5% (это 160 тысяч домохозяйств) пользовались безналичной формой, которую администрировал „Ощадбанк“. Принципиальным положением новых правил назначения субсидий является завершение процесса их монетизации. Переход исключительно на денежную форму получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг даст возможность гражданам оперативно управлять остатками средств после всех расчетов, не дожидаясь окончания отопительного сезона», — говорится в сообщении.

Деньги получат те, кто пользовался безналичной субсидией в прошлом отопительном периоде. Соответствующие средства будут выплачены до декабря текущего года. Тем, кто имеет счет в «Ощадбанке», они поступят уже в июне, а кто не имеет его, должен открыть, чтобы получить деньги, сэкономленные в течение прошлого отопительного периода, которые можно будет использовать на собственные нужды.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 мая 2021года действуют новые правила предоставления субсидий. Рискуют остаться без выплат те, кто в прошлом году купил квартиру, земельный участок, машину, имеет депозит в сумме более 100 тысяч гривен, владеет авто, которому менее 5 лет с даты выпуска, имеет задолженность по алиментам более трех лет и др.

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