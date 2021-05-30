Стало известно, что изменится в Украине с 1 июня
С начала лета украинцев ждет ряд нововведений. Некоторые из них касаются начисления пенсий, сферы образования, COVID- сертификатов и проезда по дорогам страны.
Politeka.net расскажет, что изменится в Украине с 1 июня 2021 года.
Пенсия
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С 1 июня в Украине перерасчет пенсий произойдет в автоматически, без дополнительного обращения лиц в органы ПФУ.
Выплаты пересчитают для украинцев, которые продолжают работать после выхода на пенсию и уже получили не менее 24 месяцев страхового стажа.
С 1 июня 2021 года в ПФУ проведут перерасчет выплат работающим пенсионерам, которые вышли на пенсию в период до апреля 2019 года. Перерасчет пенсий будет определяться страховым стажем на 1 марта 2021 года.
Новые штрафы
С начала лета столичных водителей ждут "письма счастья" за нарушения правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области 1 июня в 00:01 заработают первые 50 систем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
В первое время в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.
COVID-сертификаты
Первые ковидные паспорта планируют выдавать уже в конце июня. Такой документ позволит посещать украинцам страны Евросоюза, а также путешествовать на курорты без обязательных ПЦР-тестов для въезда в страну.
Упрощена регистрация ФЛП
Министерство юстиции дало добро на упрощение регистрации физлиц-предпринимателей. С 1 июня утверждены новые формы заявления о регистрации, которые будут удобнее и интуитивно.
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