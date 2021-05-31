Нашествие гусениц атаковало Черкащину

Многотысячное нашествие личинок всего за ночь уничтожило весь листовой покров дерева.

Кадрами нашествия поделился житель Золотоноши Сергей Резник.

На экологической комиссии решили дерево спилить.

Популярные статьи сейчас

67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"

Победитель "Голосу країни" дерзко обратился к украинцам: "Научитесь есть из своей тарелки, а уже потом..."

Ураган превратил улицы в реки и засыпал градом размером с яйцо: кадры лютой стихии в Украине

Юная фаворитка Олега Винника покорила пляжным фото с возлюбленным: "Без лишних слов"

Самая красивая женщина мира Хадид в купальнике без верха блеснула формами: "Вне конкуренции"
Показать еще

"Сегодня была комиссия по вопросам дерева, которое едят гусеницы. Использование химических веществ во дворе невозможно, чтобы не отравить жильцов. Поэтому было принято решение в понедельник спилить это дерево", - говорит Сергей.

К слову, во временно оккупированном Крыму сильно ухудшилась погода - ливни затопили улицы полуострова

В Симферополе только за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Затопило торговый центр и территорию возле вокзала, а салоны транспорта залило водой.

Общественный транспорт буквально тонул.

К слову , погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.