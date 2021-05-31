Нашествие гусениц атаковало Черкащину
Многотысячное нашествие личинок всего за ночь уничтожило весь листовой покров дерева.
Кадрами нашествия поделился житель Золотоноши Сергей Резник.
На экологической комиссии решили дерево спилить.
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"Сегодня была комиссия по вопросам дерева, которое едят гусеницы. Использование химических веществ во дворе невозможно, чтобы не отравить жильцов. Поэтому было принято решение в понедельник спилить это дерево", - говорит Сергей.
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В Симферополе только за сутки выпало больше месячной нормы осадков.
Затопило торговый центр и территорию возле вокзала, а салоны транспорта залило водой.
Общественный транспорт буквально тонул.
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