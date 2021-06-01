Украинцам назвали самые опасные даты в июне
В этом месяце ожидается одна опасная магнитная буря 16 июня, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Сила магнитной бури 16 июня достигнет уровня G1, ее влияние будет ощущаться уже с 15 и продлится до 17 июня.
Геомагнитные колебания прогнозируются также 2, 3 июня и 8,9 июня, но менее активные. Их негативное влияние ощутят только люди с высоким уровнем метеочувствительности.
У метеозависимых людей в эти дни могут возникнуть головная боль, головокружение, возможны скачки давления, боли в спине и суставах, усталость, проблемы со сном, перепады настроения, обострение хронических заболеваний.
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Ранее мы писали, что украинцам рассказали, какой будет погода летом в этом году
Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань.
Июнь
До 6 июня жары ждать не стоит, темпуратура будет до 21-22 градусов тепла.
16-17 июня возможно уже сильное похолодание, а теплеть начнет с 22 июня.
Дожди вероятны 2 июня, 6-8, 18-19, 24-26 и 30-го.
Июль
На протяжении месяца довольно жарко, от 27 до 29 градусов тепла. Также вероятны сильные бури – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
В июле может выпасть 45-50 мм дождя.
Август
С 1 по 11 августа ожидается сильная жара до 35 градусов. С 17-го числа температура понизится до 26 градусов, а в конце месяца и вовсе "похолодает" до 21-22.
Осадки вероятны 2, 9-10, 15, 22, 25 и 29 августа.
К слову, погода в Украине резко испортится, "будет всего +12".
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Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.