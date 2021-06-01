В Ивано-Франковске оборвалась жизнь украинского медика

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке КНП "Областного госпиталя ветеранов войны Ивано-Франковского областного совета"

Перевизнык Ярема Богданович за время работы проявил себя высококвалифицированным специалистом, пользовался авторитетом в коллективе и среди пациентов.

"Работа стоматолога для него была смыслом и призванием всей его жизни. К нему тянулись люди за любым советом. Ярема Богданович - человек с большой буквы, как в профессиональной и и жизненной позиции для своих близких, друзей, коллег и наших ветеранов", - говорится в сообщении.

Украинцы в сети выразили соболезнования родным и близким стоматолога.

"Искренние соболезнования семье, а жене, Ларисе Адамовне, пусть даст силу перенести такую утрату. Пусть с Богом покоится! Хороший был коллега, профессионал своего дела и прекрасный человек!", "Всей семье большое сочувствие, хороший был человек, человек с большой буквы, профессионал своего дела. Покойся спокойно, Ярема", "Вечная память ... Родным сил пережить невосполнимую утрату", - писали в комментариях под постом.

Напомним, внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".

Как сообщала Politeka, трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти».

Также Politeka писала, что ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма.