22-летний Сергея Коробцов ушел на фронт сразу после срочной службы
Парень научился управлять БПЛА и решил подписать контракт с ВСУ, но почти год спусть его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.
Трагедия произошла 6 мая.
"Он любил жизнь, любил людей. Но судьбу свою связал с военной службой. Остался у него сынишка, которому 2 года. Это у него была первая ротация. Он отслужил на передовой 4 месяца. Через месяц должен был прийти в отпуск", – поделился родственник Сергея в комментарии "Суспільного".
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Похоронили воина в родном селе 10 мая. Там его ждали молодая жена и двухлетний сын. Летом Сергею могло бы исполниться 23.
Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области состоялось прощание с погибшим в ООС майором Максимом Полевым, который получил смертельное пулевое ранение.
Офицер служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВСУ, был на должности заместителя командира 15 отдельного горно-штурмового батальона.
На фронте Полевой был с 2014 года.
Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.