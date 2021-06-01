22-летний Сергея Коробцов ушел на фронт сразу после срочной службы

Парень научился управлять БПЛА и решил подписать контракт с ВСУ, но почти год спусть его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Трагедия произошла 6 мая.

"Он любил жизнь, любил людей. Но судьбу свою связал с военной службой. Остался у него сынишка, которому 2 года. Это у него была первая ротация. Он отслужил на передовой 4 месяца. Через месяц должен был прийти в отпуск", – поделился родственник Сергея в комментарии "Суспільного".

Похоронили воина в родном селе 10 мая. Там его ждали молодая жена и двухлетний сын. Летом Сергею могло бы исполниться 23.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области состоялось прощание с погибшим в ООС майором Максимом Полевым, который получил смертельное пулевое ранение.

Офицер служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде оперативного командования "Захід" Сухопутных войск ВСУ, был на должности заместителя командира 15 отдельного горно-штурмового батальона.

На фронте Полевой был с 2014 года.







