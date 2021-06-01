Когда началась война, девушке было всего 16 и она пошла воевать в добробаты, где не очень обращали внимания на возраст.





"Была стрелком - санитаром. Прошла боевое крещение в Песках, на Карловке, затем в Авдеевке, на шахте "Бутовка". А когда исполнилось 18, пошла в Вооруженные Силы", - говорится в сообщении.





Сейчас Вита служит в Крымском.

Внешность девушка многим сослуживцам казалась необычной, но как только ее узнали ближе - приняли.