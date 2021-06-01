В рядах ВСУ служит украинка, которая отправилась на фронт в 16 лет
Как передает Politeka.net, историю девушки с необычной внешностью рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Вита Нестеренко - медик одного из подразделений 93-тя ОМБр Холодний Яр, и на ее теле аж 37 татуировок.
Как передает Politeka.net, историю девушки с необычной внешностью рассказали на Facebook-страничке Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Вита Нестеренко - медик одного из подразделений 93-тя ОМБр Холодний Яр, и на ее теле аж 37 татуировок.
Когда началась война, девушке было всего 16 и она пошла воевать в добробаты, где не очень обращали внимания на возраст.
"Была стрелком - санитаром. Прошла боевое крещение в Песках, на Карловке, затем в Авдеевке, на шахте "Бутовка". А когда исполнилось 18, пошла в Вооруженные Силы", - говорится в сообщении.
Сейчас Вита служит в Крымском.
Внешность девушка многим сослуживцам казалась необычной, но как только ее узнали ближе - приняли.
"Краем глаза видела, как люди исподтишка фоткали меня на мобильники. Но ничего, потом привыкли", - рассказывает Вита.
Свою дальнейшую жизнь без армии девушка уже не представляет и намерена продолжать нести службу в рядах ВСУ.
Ранее мы рассказывали, что девочка-подросток решилась на отчаянный шаг, пробираясь на подконтрольную Украине территорию.
16-летняя девушка, пройдя минные поля, добралась на линию разграничения и сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины.
Напомним, на Полтавщине проводили в последний путь старшего наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты Виктора Городниченко.
Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".
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Также Politeka писала, что мать-одиночка оставила дома малыша, чтобы спасать защитников Украины.