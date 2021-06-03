Был еще совсем молодой

На 45 году жизни не стало российского актера и каскадера Андрея Погребинского, которого навсегда запомнят по телепроектам "Ментозавры", "Мажор" и "Ментовские войны"

Сердце Погребинского внезапно остановилось 2 июня. Информацию о смерти звезды подтвердила его мама. Причины смерти актера пока неизвестны.

Погребинский стал любимцем публики после того, как исполнил главную роль в сериале «Ментозавры», в котором сыграл сотрудника полиции Владимира Доценко. Актер также снимался в таких известных проектах, как «Мажор», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей» и многих других. Кроме того звезда работал в качестве каскадера на площадках «Охотников за головами», «Дружины», «Лучших врагов».

О личной жизни Андрея известно немного - он придерживался правила "счастье любит тишину". Погребинский был разносторонним человеком. Прежде чем стать актером, он окончил факультет психологии в СПбГУ, активно занимался баскетболом и стал мастером спорта.

Поклонники до сих пор не могут поверить в трагедию, однако сотрудники кинокомпании «Триикс Медиа», которые сотрудничали с артистом, подтвердили печальную новость, передает Politeka.net.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память...", - говорится в их посте в соцсети Фейсбук.

Пользователи кинулись скорбеть за актером:

"Рядом с тобой всегда было очень спокойно. Мы все чувствовали твою силу. Не физическую, ты никогда не выпячивал её. И даже наоборот, иронизировал над своими выдающимися данными. Никогда ты не хотел быть просто большим парнем. Ты умел удивлять. Начитанный, где-то очень наивный, как ребёнок. Большой ребёнок с огромным сердцем"

"Андрей... как же так! Только ведь встречались, смеялись, фонтанировали... С ветлая память тебе, друг..."

"Очень жаль... Светлая память!"

"А что случилось, он же молодой!!!"

"Нет слов. Просто, невозможно это принять"

"Как же так-то, дружище??? Покойся с миром. Ты был и навсегда останешься большим и очень хорошим Человеком"

"😢Светлая память, замечательный был актёр и просто человеком"

Напомним, внезапно не стало красавицы-актрисы, фильмы с ней вошли в историю: "Причиной смерти стала... ".

Также Politeka писала, что ушел из жизни известный советский актер: трагедия случилась прямо во время съемок нового фильма.