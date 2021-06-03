В Кривом Роге подросток жестоко расправился со своей 21-летней беременной сожительницей

Трагедия произошла в квартире, где жила пара, 26 мая, сообщает Obozrevatel.

21-летняя Мария Ангарова погибла от рук 16-летнего Шандора Долинского, который напал на нее в пылу ссоры. По предварительной информации, причиной конфликта в паре стала ревность: женщина решила проверить переписки парня в соцсетях. Из-за этого Шандор облил ее горючей жидкостью и поджег.

Марию доставили в больницу в тяжелом состоянии: ожоги покрывали около 70% тела. Врачи сделали все, что могли, однако 1 июня женщина скончалась. Вместе с ней погиб и ее нерожденный ребенок.

Шандора задержала полиция. Если его вина будет доказана в суде, парню грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Бабушка подростка рассказала, что он сошелся с Марией еще когда ему было 15 лет. На тот момент у женщины уже было двое детей от предыдущих отношений. Семья парня была категорически против его отношений со взрослой женщиной. По словам его бабушки, она не только совратила несовершеннолетнего, но еще и подсадила его на наркотики.

В конце прошлого года дядя Шандора даже обращался в полицию, чтобы вернуть парня домой, однако уголовное дело так и не было открыто. После этого семья подростка сдалась, и даже пригласила пару жить у них.

«Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Потом я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться, как собака с цепи», - поделилась подробностями бабушка Шандора.

С тех пор пара перебралась в квартиру матери Марии. Соседи рассказали, что никто из них не работал, при этом между ними регулярно вспыхивали скандалы.

После смерти Марии ее старший ребенок, которому 5 лет, живет со своим отцом, а младшего (1,3 года) передали в детскую больницу и в ближайшее время оформят в дом малютки.

Сам же задержанный Шандор сейчас ждет суда по своему делу.

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