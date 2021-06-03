Правительство готовится повысить налоги, которые затронут разные сферы жизни украинцев
Новые ставки налогов украинский Кабмин разрабатывает уже несколько месяцев, однако финальную версию законопроекта пока не обнародовали. Однако, как сообщает в материале Obozrevatel, он предусматривает увеличение налогов для бизнеса, некоторых «ФОПов», владельцев дорогих машин, а также тех, кто продает жилье. Кроме того, из-за изменений акцизов вырастут цены на алкоголь и сигареты.
В частности, при продаже квартир частные лица выплачивают налог в размере 5%, а компании – 18%. Однако, новый законопроект предусматривает увеличение ставки до 18% и для простых украинцев на продажу третьей и последующих квартир.
Также в Кабмине рассматривают возможность ввести налог на все машины, стоимостью более 200 минимальных зарплат. На данный момент речь идет о сумме в 1,2 миллиона гривен. Размер этого налога составляет 25 тысяч гривен, а выплачивать его владельцы авто должны раз в год.
Аллу Пугачеву засняли в объятиях длинноволосого любовника, фото уже в Сети: "Две звезды"
"Холостяк" Заливако покидает Украину с Анной Богдан, пара раскрыла свои планы: "Не пишите мне"
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"
Жуткая авария унесла жизни людей: детали и фото с места ДТП на украинской трассе
Мила Нитич "врезала" Лорак и Поляковой после их заявлений о Меладзе: "Как одна, так и другая, извините меня..."
Кроме того, известно, что Минфин предлагает увеличить акцизы на алкоголь и сигареты на 5% с учетом прошлогодней инфляции. Однако, это приведет к росту цен на алкогольные напитки и табачные изделия. Сейчас это предложение вызывает серьезные споры, поэтому пока неясно, поддержат ли его в Кабмине.
Помимо всего перечисленного, законопроект предусматривает повышение отдельных налоговых ставок для ФОПов, которые находятся на четвертой группе единого налога. Речь идет о фермерах.
Напомним, цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.
Как сообщала Politeka, налоги по-новому, в Кабмине раскрыли, кого коснутся изменения: "Придется платить больше".
Также Politeka писала, что банки массово блокируют счета украинцев, кто под угрозой: "Мониторят ежедневно".