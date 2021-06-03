Оборвалась жизнь украинского защитника, получившего тяжелое ранение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страниче "Повернись живим".

Доброволец "Правого сектора" Роман Кубышкин получил сверхтяжелое ранение еще 22 января 2015 года. С тех пор он ежедневно боролся за жизнь.

"В тот день, в свой законный выходной, Роман напросился на позиции. Во время обстрела в блиндаж попали два снаряда. Пятеро бойцов получили ранения. Двое - погибли на месте. Романа считали "двухсотым", потому что вместо головы у мужчины было сплошное месиво. Командир в больнице узнал его только по личным вещам", - говорится в сообщении.
У Романа не было части головного мозга, из-за чего он все это время был в тяжелом состоянии.

Вчера вечером, 2 июня 2021 года, сердце Романа остановилось.
Прощание с Героем состоится завтра, 4 июня, в его родном городе Дубно в 13 часа на площади Независимости, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно о смерти морского пехотинца Вооруженных сил Украины, сержанта Дениса Позихайлова. 26-летний Герой был участником боевых действий на Донбассе.
Молодой парень умер в Киеве от онкологической болезни.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.

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