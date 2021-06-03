Оборвалась жизнь украинского защитника, получившего тяжелое ранение



Доброволец "Правого сектора" Роман Кубышкин получил сверхтяжелое ранение еще 22 января 2015 года. С тех пор он ежедневно боролся за жизнь.





"В тот день, в свой законный выходной, Роман напросился на позиции. Во время обстрела в блиндаж попали два снаряда. Пятеро бойцов получили ранения. Двое - погибли на месте. Романа считали "двухсотым", потому что вместо головы у мужчины было сплошное месиво. Командир в больнице узнал его только по личным вещам", - говорится в сообщении.