Инцидент произошел на Харьковщине, на уши была поставлена вся полиция

Житель Змиева, будучи в состоянии алкогольного опьянения пришел домой к бывшей жене, чтобы увидеться с маленьким сыном, но что-то пошло не по плану. В правоохранительных органах рассказали детали происшествия, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Харьковской области.

Так, 2 июня в 22:36 на номер "102" поступило сообщение от жительницы с. Гайдары о том, что на ее подругу нападает ее бывший муж, который при себе имеет нож.

По распоряжению начальника харьковской полиции была введена операция "Заложник". На место немедленно выехали наряды полиции, которые установили, что 30-летний пьяный мужчина пришел к бывшей гражданской жене с целью встречи со своим 4-летним сыном. На почве неприязненных отношений между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Горе-отец, угрожая ножом, не выпускал из дома ни экс-супругу, ни собственного ребенка.

Во время переговоров удалось освободить сначала мальчика, его в удовлетворительном состоянии передали работникам полиции. Никаких противоправных действий в отношении ребенка, к счастью, не было совершено.

Переговоры продолжались более двух часов. 3 июня около 1:55 мужчина, наконец, сдался и отпустил вторую заложницу. Состояние женщины удовлетворительное.

С места происшествия изъят нож, которым угрожал преступник.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, открыто уголовное производство по двум статьям: захват заложников и покушение на убийство. За содеянное мужчине светит тюремный срок до 15 лет.

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