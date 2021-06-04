На Хмельниччине мужчина жестоко расправился со своей женой
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Вопиющее преступление произошло 1 июня.
"Праздновать день рождения потерпевшей начали еще в обед, а когда вечером гости уже разошлись, между мужем и женой завязалась перепалка, в ходе которой 58-летний злоумышленник схватил со стола кухонный нож и ударил женщину в грудь", - сообщили в полиции.
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Женщина скончалась от кровопотери, а ее муж, поняв, что натворил, мужчина побежал к соседу, который и вызвал медиков и полицию.
Теперь ему грози 15 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в Каховке мужчина убил женщину прямо в ее доме, пока ее муж спал.
Мужчина проснулся он от шума в доме, а выйдя из комнаты, увидел в коридоре окровавленное тело жены. Больше в доме никого не было, но на дворе гавкала собака. Тогда мужчина сразу позвонил в полицию и вызвал скорую.
Напомним, что на Николаевщине депутату вручили подозрение в покушении на убийство.
Как сообщала Politeka, в Чернигове мужчина с особой жестокостью расправился с собственным сыном и нанес ему 106 ударов кухонным ножом и 8 ударов тупым предметом.
Также Politeka писала, что ссора между родственниками закончилась ранением 30-летнего мужчины и самоубийством его 65-летнего родственника.